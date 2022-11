Italia Under 21, Nicolato: "Partita in salita, bene l'atteggiamento"

19-11-2022 21:08

L’ultima uscita del 2022 per l’Italia Under 21 si è conclusa con una sconfitta per 4-2 ad Ancona contro la Germania. Il commissario tecnico Paolo Nicolato ha commentato così la partita ai microfoni Rai: “Di positivo ci portiamo a casa l’atteggiamento dei ragazzi. È stata una partita sempre in salita, in cui abbiamo fatto degli errori dietro che si potevano prevedere”.

Nicolato ha poi aggiunto: “Comunque abbiamo visto anche delle cose buone. Abbiamo avuto una buona gestione della palla in generale, soprattutto nei primi 20 minuti, poi purtroppo abbiamo preso gol. Ci portiamo a casa un’esperienza utile“. Nell’estate 2023 l’Italia Under 21 sarà in campo per gli Europei di categoria.