Italia Women: Rosucci allo scadere, Corea del Sud battuta 2-1

Si chiude con il sorriso l’avventura alla Arnold Clark Cup per le azzurre di Milena Bertolini che contro la squadra asiatica ottengono un successo che dà morale seppur a fatica.

22-02-2023 20:38

Finisce 2-1 per l’Italia la sfida con la Corea del Sud nell’ultimo incontro dell’Arnold Clark Cup, il prestigio torneo amichevole che ha visto scendere in campo queste due compagini più Belgio e Inghilterra.

Le ragazze della ct Bertolini si presentano in campo con la chiara intenzione di tornare a vincere dopo un periodo difficile.

La partenza è convincente perché passano appena 6’ e Caruso deposita in rete di testa un cross dalla sinistra, deviato, di Annamaria Serturini. In generale la prima frazione di gioco è tutta nelle mani dell’Italia che non rischia nulla ma fatica a creare vere occasioni da gol.

Nella ripresa subito chance importanti per Caruso, Cantore e Giacinti ma nessuna delle tre riesce a trovare il raddoppio e così la Corea prende coraggio, alza il baricentro e pesca l’episodio favorevole. È il minuto 69’ quando la giocatrice del Chelsea Ji So-Yun scippa palla in difesa dopo un disimpegno così così, scambia con Son e poi spedisce la sfera a giro sul palo lungo. 1-1. Bonansea prova a scuotere la squadra, l’Italia paga un po’ psicologicamente ma al 95’ l’attaccante bianconera serve in area Rosucci che di piattone non può sbagliare: 2-1 e sospiro di sollievo.