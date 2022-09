Jai Hindley positivo al COVID-19: mondiali a rischio

16-09-2022 11:04

Non ci sono buonenotizie in arrivo per il corridore della Bora–Hansgrohe che ha concluso da pochi giorni la Vuelta a España.

Jai Hindley infatti, è risultato positivo al COVID-19 a pochi giorni dell’inizio dei Mondiali di Wollongong. L’australiano potrebbe non prendere parte alla manifestazione iridata che torna in Oceania dopo oltre dieci anni d’assenza. Al momento il 26enne è ancora in Europa e potrebbe non raggiungere in tempo la location scelta per la competizione in linea che si svolgerà il prossimo 25 settembre.

“Siamo in costante contatto con Jai e con il suo staff. Al momento è quasi completamente asintomatico, ma viene costantemente tenuto sotto controllo”. Queste le parole rilasciate ai microfoni della Federazione Ciclistica d’Australia, da parte del dottor Kevyn Hernandez che ha concluso così: “Prenderemo una decisione sulla sua partecipazione al Mondiale nei prossimi giorni. In questo momento speriamo che Jai sia in grado di partire nella giornata di lunedì. Dovrebbe riuscire a raggiungere la squadra poco prima della gara”.