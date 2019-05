Jerez, Andrea Dovizioso fissa l'obiettivo

La storia si ripete per Andrea Dovizioso, che come nel 2018 arriva al primo Gp europeo della stagione, a Jerez, da leader del Mondiale.

Il pilota forlivese non si monta la testa parlando alla vigilia dell’inizio del weekend spagnolo, ma si mostra confidente: "Come l'anno scorso, arrivo a Jerez in testa al campionato della MotoGp, ma credo che quest'anno siamo in una situazione diversa. Siamo un po' più competitivi, Non vedo l'ora di iniziare il weekend perché voglio mettere alla prova la nostra velocità quest'anno".

Il ricordo di un anno fa non è però incoraggiante perché una maxi caduta che coinvolse oltre a Dovizioso anche Lorenzo e Pedrosa diede il via libera a Marquez.

'Dovi' fissa l’obiettivo: “Comunque il mondiale è ancora molto lungo, abbiamo ancora molte cose da fare. L'anno scorso qui la gara è andata male, ma la velocità in gara c'era. Adesso c'è un nuovo asfalto e questo riguarderà tutti, ma sono fiducioso, ho un buon feeling. L’obiettivo è andare sul podio”.



SPORTAL.IT | 02-05-2019 20:14