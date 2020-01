Johan Djourou ha trovato una squadra

Il difensore svizzero Johan Djourou torna a giocare da professionista dopo dodici mesi da svincolato. Il 33enne si è infatti accasato al Sion, club della Super League elvetica, che gli ha offerto un contratto fino al termine della stagione in corso.

Djourou era fermo da esattamente 12 mesi: la sua ultima esperienza risale alla prima parte della stagione 2018/19, quando fu acquistato dalla Spal, che voleva farne il perno della difesa. Problemi fisici e di adattamento ne hanno però limitato l'impatto, costringendolo a 5 sole presenze in campionato. Adesso l'ex Arsenal è tornato in patria desideroso di un rilancio, anche in vista di Euro 2020.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 23:24