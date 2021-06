Jokic predica nel deserto, Suns inarrestabili

I Suns veleggiano spediti verso la finale di Conference, attesa da undici anni. La squadra di coach Williams domina anche in gara 3 a Denver vincendo per 116-102 e non facendosi condizionare neppure dalla cerimonia di premiazione di Nikola Jokic come Mvp della stagione.

Ora la serie è sul 3-0: lunedì primo match point ancora al Pepsi Center.

Il centro serbo firma un’altra prestazione-monstre, con tripla doppia da 32 punti, 20 rimbalzi e 10 assist, insufficiente però a contrastare lo schiacciante dominio di Phoenix anche perché il resto della squadra non ha supportato Jokic (21 punti da Monte Morris e 14 da Will Barton).

I Suns prendono subito il comando del match senza più cederlo eccetto un leggero passaggio a vuoto prima di metà gara, subito cancellato dal poderoso +20 dell’apertura dell’ultimo quarto.

Tutto il quintetto ospite va in doppia cifra, con menzioni d’onore per i soliti Devin Booker (28 punti) e Chris Paul (27 con 8 assist).

OMNISPORT | 12-06-2021 08:40