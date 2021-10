Jorginho: "Pallone d'Oro? Darei il mio voto a De Bruyne"

30-10-2021 13:15

Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana Jorginho in un’intervista a ESPN Brasil ha parlato della sua candidatura al Pallone d’Oro: “Chi voto? Penso che mi voterei, almeno un voto voglio prenderlo… Scherzo. Penso che darei il mio voto a Kevin de Bruyne per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni. Per chi ama il calcio, è normale: è un giocatore dall’intelligenza superiore alla media”.

Jorginho ha anche raccontato la sua evoluzione come giocatore: “Giocavo attaccante, poi mi hanno spostato in mezzo al campo. Anzi, sono passato dall’attacco ad essere un numero 10, poi ancora più indietro. Prima i miei idoli erano Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno e Kakà, poi ho guardato molto Pirlo e Xavi”.

