Jos Verstappen è impietoso: "La Ferrari sbaglia sempre"

31-07-2022 21:35

Il disastroso pomeriggio ungherese, originato ancora una volta dalle strategie discutibili al muretto, rischia di avere spazzato via definitivamente i sogni della Ferrari di lottare per il Mondiale 2022, quando la boa di metà stagione è appena stata superata.

Alla pausa estiva Charles Leclerc è arrivato con 80 punti di ritardo da Max Verstappen, troppi per sperare in un ribaltone dal momento che la Red Bull non sbaglia quasi niente e si ritrova a vincere anche corse come quella dell’Hungaroging sulla carta più favorevoli alla stessa Ferrari.

Così mentre a Maranello ci si aspetta una resa dei conti tra lo stesso Leclerc e Mattia Binotto, già protagonisti di un botta e risposta al termine del GP, in casa Red Bull si è scelto di infilare il coltello nella piaga dei dolori dei ferraristi.

Dopo la frecciata del team principal Chris Horner (“Abbiamo iniziato a credere alla vittoria quando Leclerc ha montato le dure, scelta incomprensibile oggi”), c’ha pensato direttamente il padre di Max Verstappen, Jos, a rimarcare a ‘De Telegraaf’ quanto gli errori al box Ferrari si stiano facendo ricorrenti:

“Max e Red Bull sono stati perfetti nell’eseguire la strategia – ha detto Verstappen senior – Hanno dimostrato che si può vincere su questo circuito, anche partendo dal decimo posto. In Ferrari sbagliano sempre la strategia. Ogni tanto può capitare, ma se sono così distanti in classifica è per gli errori che hanno commesso”.