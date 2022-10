Jumbo-Visma, Roglic va sotto i ferri per sistemare la spalla

10-10-2022 11:50

Dopo aver terminato anzitempo la propria stagione con l’ennesima caduta che l’ha messo k.o., per Primoz Roglic è arrivato il momento di provare a mettersi alle spalle gli acciacchi rimediati negli ultimi mesi risolvendo il tutto con un’operazione chirurgica.

A rivelare questa scelta è stato lo stesso corridore della Jumbo-Visma, vittima tra Tour e Vuelta di incidenti che hanno seriamente minato il suo fisico.

“Ho bisogno di sistemare questa spalla. Non è un segreto che ho già avuto diverse lussazioni. Oggi pomeriggio sarò operato. Non è una cosa da poco. Tagliano un pezzo del tuo osso e lo spostano dove si è verificata la lussazione” ha raccontato il tre volte vincitore della Vuelta Espana a Val 202.

“Ho raggiunto il punto in cui devo sistemare questi infortuni in modo da poter essere ancora più forte e iniziare a prepararmi per le sfide della nuova stagione. Devo rispettare quello che mi dicono. Faremo sicuramente di tutto per risalire in sella il prima possibile” ha chiosato Roglic convinto.