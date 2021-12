Juve a nervi scoperti: lite Morata-Allegri, Dybala frena sul rinnovo

05-12-2021 23:21

La Juventus batte il Genoa 2-0 con le reti di Cuadrado e Dybala e sale così al quinto posto, agganciando la Fiorentina e portandosi a meno sette dalla zona Champions League. Quarta vittoria per la squadra di Allegri negli ultimi cinque incontri, ma Morata e Dybala sono due aspetti negativi nella serata bianconera.

Juventus, lite tra Allegri e Morata

Morata oggi non ha segnato, sprecando qualche occasione di troppo. Dopo un’ammonizione presa per frustrazione, Allegri lo ha sostituito. Tornando in panchina, lo spagnolo non ha nascosto la sua inquietudine e il tecnico bianconero non gliele ha mandate a dire: “Hai regalato un fallo, devi stare zitto!! Stai a far casino!”, gli ha urlato Allegri afferrandolo per un braccio. Morata, sconsolato, si è rivolto ad Allegri chiedendo: “Cosa ho fatto!? Cosa ho fatto!?”.

Juventus, le parole di Allegri

Al termine della partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato sull’episodio: “Non avevo intenzione di sostituirlo, ma poi ha preso quell’ammonizione e l’ho tolto. Peccato, perché aveva fatto bene”, ha spiegato nel dopo-gara.

Juventus, Dybala frena sul rinnovo

In gol invece Dybala, che a fine partita è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo dominato durante tutta la partita. I difensori ci hanno spinto e sono stati bravissimi. Il gol di Cuadrado ci ha aiutato, ha rivelato di aver crossato. Dovevamo chiuderla prima ma per fortuna alla fine l’abbiamo fatta. Mi chiedono di prendere la Juve sulle spalle? Cerco di stare sempre bene. A volte giocando ogni tre partite può capitare di infortunarsi, non solo io. Io cerco sempre di essere al massimo e di allenarmi al meglio per vincere tutte le partite. Dobbiamo continuare a vincere e arrivare all’ultima di dicembre con tutte vittorie”.

Tifosi in ansia però per Dybala. L’argentino, sempre ai microfoni di Dazn, ha frenato sul rinnovo: “Ora la Juve ha altre cose da risolvere, il rinnovo può aspettare. Ci sono altre cose più importanti”. In tanti, vedendo anche l’annata difficile della Juve, temono un addio a fine stagione del numero 10.

