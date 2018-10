Juve a San Siro senza tifosi

Per rispondere al caro biglietti i tifosi della Juventus sono pronti a disertare la trasferta di San Siro contro il Milan.

Ad annunciarlo è stata la stessa Curva Sud che ha ritenuto ingiusto far pagare 75 euro per assistere alla partita dal settore ospiti: "Basta. Se volete definirlo 'ricatto' condividiamo appieno. Solo che non non ne siamo gli artefici, ma la parte lesa. Imporre il dazio di 75 euro per assistere a Milan-Juve dall'alto del terzo anello è uno schiaffo alla passione. Un sopruso inammissibile, che non conosce valide giustificazioni"

"Non si possono depredare di continuo le tasche dei tifosi juventini. E' ora che l'intera tifoseria prenda coscienza di questo stillicidio economico che mira a colpirla e dica basta. Fosse solo per dignità e coerenza, sebbene starne fuori paccia piangere il cuore. Un cuore tinto di bianconero, nonostante trasmissioni faziose e tendenziose come quella di Report tentano a dimostrare l'esatto contrario" continuano i tifosi.

"Chiediamo scusa alla squadra che con grande capacità sta onorando la maglia: simbolo indiscusso e indiscutibile. Il nostro amore, infranto solo dal caro prezzo, non verrà mai meno" hanno concluso gli ultras della Curva Sud.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 17:00