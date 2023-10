Juve-Milan, Ravanelli: "Esame scudetto"

"Pogba? Mi dispiace tanto, un ragazzo straordinario per calcio mondiale"

11-10-2023 10:29

“Juve-Milan? Esame scudetto sì, il Milan è in testa e la Juve andrà a Milano per vincere la partita, non sarà facile però non dimentichiamoci che perde due giocatori – così Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus e stasera tra le legends che si sono sfidate per la festa bianconera – Pogba? Mi dispiace tantissimo per Paul, è un ragazzo straordinario, non solo per la Juventus ma per il calcio mondiale perché è di un livello superiore, mi dispiace molto perchè ha grande umanità spero possa riprendersi il prima possibile”.