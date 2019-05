Juve, sirene inglesi per Douglas Costa

La Juventus, oltre a lavorare sul fronte nuovo allenatore (sempre in pole position Sarri), sta ragionando anche sulla questione cessioni. Tra i candidati a lasciare la Vecchia Signora ci sarebbe Douglas Costa, protagonista di una stagione negativa (25 presenze e un solo gol all'attivo).

Il brasiliano piacerebbe molto in Premier League, in particolare al Manchester United. La Juventus, per lasciare andare l'ex Bayern Monaco, vorrebbe una cifra attorno ai 60 milioni di euro. Da ricordare che i bianconeri sono interessati a Pogba.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 09:16