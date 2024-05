Le partite di oggi: Serie A, 37esima giornata. Dove vedere Fiorentina-Napoli

La programmazione delle gare della 37esima giornata del campionato di Serie A 2023-24: di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Tutto pronto per la 37esima e penultima giornata di Serie A. Il turno si disputerà tra venerdì 17 maggio e lunedì 20. Due i big-match in programma: Inter-Lazio, dove al termine della sfida ci sarà la premiazione dei nerazzurri, e Bologna-Juventus, che chiuderà ufficialmente il turno. L’anticipo di giornata andrà in scena all’Artemio Franchi, dove la Fiorentina ospiterà il Napoli di Calzona.

La situazione in classifica prima della 37esima giornata

Guida la classifica di Serie A l’Inter di Simone Inzaghi con 92 punti, seguita dal Milan a quota 74. Al terzo posto c’è il Bologna di Thiago Motta con 67 punti, alla pari della Juventus. Al quinto posto, invece, c’è l’Atalanta a quota 63.

Classsifica: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta 63*, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina 53*, Napoli 51, Torino 51, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Verona 34, Udinese 33, Cagliari 33, Frosinone 32, Empoli 32, Sassuolo 29, Salernitana 16.

*una gara in meno.

Le partite in programma per la 37esima giornata e dove vederle

Fiorentina-Napoli venerdì 17 maggio 20:45 DAZN Lecce-Atalanta sabato 18 maggio 18:00 DAZN Sky Torino-Milan sabato 18 maggio 20:45 DAZN Sky Sassuolo-Cagliari domenica 19 maggio 12:30 DAZN Sky Monza-Frosinone domenica 19 maggio 15:00 DAZN Udinese-Empoli domenica 19 maggio 15:00 DAZN Inter-Lazio domenica 19 maggio 20:45 DAZN Roma-Genoa domenica 19 maggio 20:45 DAZN Salernitana-Verona lunedì 20 maggio 18:30 DAZN Bologna-Juventus lunedì 20 maggio 20:45 DAZN

Le partite di oggi, venerdì 17 maggio

Il turno si aprirà con la sfida tra Fiorentina e Napoli. Sfida cruciale quella che andrà in scena all’Artemio Franchi, con entrambe le squadre in lizza per l’ottavo posto che vale la Conference League. I gigliati, grazie alla vittoria contro il Monza e con la sfida contro l’Atalanta da recuperare, hanno superato i partenopei. La squadra di Calzona, invece, è reduce dal ko contro il Bologna: gli azzurri, nelle ultime otto gare, hanno conquistato 7 punti.

Le partite di domani, sabato 18 maggio

La 37esima giornata di Serie A proseguirà con la sfida tra Lecce e Atalanta. La Dea, reduce dal ko in finale di Coppa Italia contro la Juventus, torna a concentrarsi sull’obiettivo Champions. Per assicurarsi un posto nella prossima edizione del massimo torneo europeo, agli uomini di Gasperini basterebbero tre punti. Sponda casalinga, i salentini sono già certi della loro permanenza in massima Serie anche nella prossima stagione.

Il Milan di Pioli, secondo in classifica e con un posto già certo nella prossima Champions, sfiderà il Torino. La formazione granata, dal suo canto, non vuole abbandonare il sogno di un posto in Europa.

Le partite di domenica 19 maggio

Il lunch-match di giornata è tra Sassuolo e Cagliari. Sfida salvezza tra le due squadre, con i neroverdi in piena zona retrocessione con 29 punti e i sardi al sedicesimo posto a quota 33.

Il turno proseguirà con la sfida tra Monza e Frosinone. Se i brianzoli hanno già messo in tasca la salvezza matematica, i ciociari dovranno continuare a lottare per assicurarsi un posto in Serie A anche nella prossima stagione. I gialloblù, di fatto, sono diciassettesimi con 32 punti all'attivo, alla pari dell'Empoli.

Altra sfida salvezza sarà quella tra l'Udinese e l'Empoli. Entrambe le squadre dovranno necessariamente puntare ai tre punti per potersi allontanare dalla zona rossa della classifica.

È il giorno della coppa per l'Inter di Simone Inzaghi che, nell'ultima sfida tra le mura amiche di San Siro, ospiterà la Lazio di Tudor. Al termine della sfida contro i laziali, i nerazzurri daranno il via al terzo atto della celebrazione della seconda stella. I biancocelesti, reduci dalla vittoria contro l'Empoli, vogliono consolidare la posizione in zona Europa.

All'Olimpico, la Roma di De Rossi ospiterà il Genoa. I giallorossi, reduci dal ko esterno contro l'Atalanta, vorranno difendere con le unghie e con i denti il sesto posto dall'assalto della Lazio. D'altra parte, gli ospiti si sono già assicurati la salvezza aritmetica.

Le partite di lunedì 20 maggio

La Salernitana, già retrocessa, ospiterà all’Arechi il Verona di Baroni che, per assicurarsi la salvezza, necessita dei tre punti contro i granata.

A chiudere la 37esima giornata di Serie A sarà il big-match tra Bologna e Juventus. Entrambe le squadre, con la vittoria dell'Atalanta contro la Roma nell'ultimo turno, si sono artimeticamente qualificate alla prossima Champions. I felsinei sono reduci dalla vittoria esterna contro il Napoli di Calzona, mentre i bianconeri arrivano alla sfida di campionato dopo la vittoria della Coppa Italia.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

