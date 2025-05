Juventus, la roulette degli allenatori estrae il nome di Marco Silva. La rabbia dei tifosi contro Comolli e John Elkann

Le voci su un possibile interessamento per Marco Silva del Fulham fanno perdere la pazienza ai tifosi bianconeri: dopo i no di Conte e Gasperini, arrivano critiche pesantissime a Comolli ed Elkann

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Damien Comolli non si è ancora insediato come direttore generale della Juventus che già è finito nel mirino dei tifosi. Del resto il club bianconero ha vissuto una stagione particolarmente complessa e anche i primi giorni dopo la fine del campionato sono tutt’altro che sereni. I no di Conte e Gasperini hanno alzato il livello della tensione con i tifosi della Vecchia Signora che stanno perdendo la pazienza.

L’ultima idea è Marco Silva

Il no di Gasperini arriva nel pomeriggio al termine di una 48 ore di grande apprensione tra i tifosi della Juventus. Ma la società si mette subito a lavoro, almeno stando alle parole degli esperti di mercato, sul nome nuovo per la panchina. E da Sky il giornalista Gianluca Di Marzio segnala l’ultima idea della dirigenza bianconera. Si tratta di Marco Silva, allenatore portoghese che nell’ultima stagione ha allenato il Fulham in Premier League. Un’idea, probabilmente niente di più, visto che lo stesso tecnico non più di qualche settimana fa aveva rivelato di voler continuare la sua avventura con i Cottagers.

Di certo non un profilo di primissimo piano, il 47enne tecnico non ha alle spalle esperienze di primissimo piano visto che in carriera vanta le panche dello Sporting Lisbona, quella dell’Olympiacos. Poi una lunga avventura in Inghilterra dove ha guidato Hull City, Watford, Everton e dal 2021 è alla guida del Fulham che ha riportato in Premier League.

Juve, il toto-allenatore che sfianca i tifosi

I tifosi della Juventus hanno seguito l’ultima giornata con particolare attenzione, innanzitutto per la sfida chiave contro il Venezia per conquistare la qualificazione in Champions League, ma con un occhio anche a quanto succedeva a Napoli. Nella mente dei fan bianconeri il ritorno di Antonio Conte a Torino era ormai cosa fatta, e anche tutti i principali osservatori assicuravano che la destinazione intrapresa era quella. Ma qualcosa è andato storto con il tecnico leccese che ha deciso di rimanere a Napoli.

La seconda mossa ha portato i bianconeri ad inserirsi nella trattativa tra Gasperini e la Roma per provare a far cambiare idea al tecnico. E qui arrivano anche le prime accuse a Damien Comolli, che secondo alcune fonti, non avrebbe trasmesso il giusto entusiasmo e le motivazioni necessarie per convincere il Gasp ad abbracciare il nuovo progetto Juventus. Ora i bianconeri sfogliano la rosa, l’ipotesi di una conferma di Tudor sale di quota, mentre emergono tantissimi nomi come possibili successori. Quello di Silva è solo l’ultimo della lista accanto a quelli di Pioli e di Palladino.

Comolli già nel mirino dei tifosi

La notizia dell’arrivo di Comolli in casa Juventus ha subito riportato a galla delle dichiarazioni che il prossimo dg bianconero aveva rilasciato sulla gestione bianconera. Siamo nel 2021 e il dirigente aveva aspramente criticato la gestione di mercato fatta dall’allora presidente Andrea Agnelli e dal direttore Paratici (“Non si tratta di trading ma di vere speculazioni finanziarie”). Dichiarazioni datate a cui i tifosi hanno fato poco seguito, ma ora la mancanza di chiarezza e di decisione sulla scelta dell’allenatore mettono subito Comolli nel mirino della critica e con lui anche John Elkann che lo avrebbe scelto.

“C’è una minima speranza che alla fine Comolli non arrivi? Lo trovo veramente incompatibile con la Juventus o almeno con quello che dovrebbe essere la Juve”, si domanda Marco. E proprio la voce Silva fa arrabbiare anche Gleison: “Vi prego, spiegate a Comolli cos’è davvero la Juve. Da dove viene, quale è la sua storia, quali sono le sue radici e cosa significa veramente indossare il bianco e nero. Poi scegliete il mister, non prima”. Ma anche per John Elkann arrivano accuse molto pesanti: “Temo che non sia in grado di dirigere una squadra di calcio come la Juve. Nel senso che la trattativa come un’azienda e non tiene conto di altri aspetti. Forse bisognerebbe cambiare proprio lì”. Mentre c’è chi è ancora più pessimista: “Finché non se ne va Elkann è tutto inutile”.