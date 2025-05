Roland Garros, Fils si ritira dopo le accuse di Munar: Sinner sorride ed evita la possibile bolgia francese

Dopo l'infortunio rimediato contro Munar, Fils ha annunciato il suo ritiro dal Roland Garros, con Rublev che vola direttamente agli ottavi di finale

Il Roland Garros perde uno dei suoi protagonisti. Arthur Fils è infatti stato costretto a ritirarsi prima di scendere in campo per il suo terzo turno, permettendo ad Andrey Rublev di accedere direttamente agli ottavi di finale, Una brutta notizia, ma che in un certo senso può essere accolta con positività da Jannik Sinner, che in caso di vittoria contro Jiri Lehecka eviterebbe l’ennesima bolgia francese.

Fils si ritira

Forse la peggior notizia possibile per i tifosi francesi quella del ritiro dal Roland Garros di Arthur Fils, n°1 transalpino e giocate nel quale, trattandosi di un classe 2004, gli appassionati d’oltralpe ripongono le loro speranze di tornare ai vertici del tennis mondiale. Questo la storia Instagram attraverso cui Fils ha comunicato il ritiro dall’Open di Francia: “Ciao a tutti, è con tristezza che mi vedo costretto a ritirarmi dal tavolo di questo torneo che adoro. decisione difficile ma necessaria dopo un consulto medico. Grazie a tutti per il vostro. Non vedo l’ora di tornare al RG l’anno prossimo. Arrivederci”.

Munar, prima di accusare bisognerebbe pensare

A obbligare Fils al ritiro con ogni probabilità è stato l’infortunio alla schiena accusato nell’ultima parte del match di secondo turno contro Jaume Munar. Infortunio al quale lo spagnolo nelle interviste post partita aveva detto di non credere più di tanto, insinuando che si trattasse di crampi e di aver finto solo per poter chiamare il medical time out e spezzare il ritmo del match che vedeva Munar in controllo in quel momento. Un’accusa certamente invecchiata male e che ricorda un po’ le insinuazioni di Carlos Alcaraz agli ultimi Australian Open su Novak Djokovic, anch’egli poi ritiratosi.

Sinner evita l’ennesima possibile bolgia francese: agli ottavi può trovare Rublev

Il ritiro di Fils dal Roland Garros rappresenta però una buona notizia per Jannik Sinner, dato che il francese sarebbe stato probabilmente l’avversario più temibile che avrebbe potuto incontrare prima della teorica semifinale contro uno tra Alexander Zverev e Novak Djokovic. Questo non solo per il talento del classe 2004, ma anche per le condizioni che si sarebbero potute venire a creare all’interno del Philippe Chatrier, con il pubblico di casa già finito nel mirino per il tifo troppo caloroso per i giocatori transalpini e spesso scorretto nei confronti dei loro avversari.

In caso di vittoria sabato contro Jiri Lehecka in occasione del terzo turno, Sinner infatti si troverebbe a dover affrontare Andrey Rublev – teorico avversario di Fils nel terzo turno -, nome altisonante ma lontano dai fasti delle scorse stagioni e battuto da Jannik in sei dei nove precedenti, con le tre sconfitte che sono sempre arrivate o per ritiro dell’attuale n°1 al mondo, o quando l’altoatesino non era al top delle condizioni.