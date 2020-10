Juventus: la grande storia, le maglie, le curiosità

E’ la squadra che ha vinto di più in Italia e che ha più tifosi. La più amata ma anche la più odiata. Stiamo ovviamente parlando della Juventus. Da Sivori a Cristiano Ronaldo passando per Platini, Baggio, Del Piero e Zidane sono tanti i campioni che hanno fatto grande il nome della Juventus, una società di storia, tradizione, di stile e di tante piccole e grandi curiosità. La sua fondazione, i colori sociali, gli stemmi, gli stadi, i suoi tifosi. Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla Juventus.

La storia della Juventus: quando è stata fondata

La Juventus è stata fondata nel 1897 da un gruppo di studenti del liceo classico Massimo d’Azeglio di Torino. Il primo presidente fu Eugenio Canfari che era tra i soci fondatori insieme al fratello Enrico. La leggenda mista a storia narra che la fondazione dell’allora Sport-Club Juventus avvenne su una panchina la cui riproduzione è ancora oggi conservata allo Juventus Museum. Nel 1900, con il nome di Foot-Ball Club Juventus, la società si iscrisse al suo primo campionato italiano. Cinque anni più tardi vinse il primo scudetto, era il 1905.

Juventus: la leggenda delle maglie bianconere

Tutti siamo abituati a concepire la Juve come espressione quasi univoca del bianconero. Ma originariamente le maglie della Juventus e i colori sociali erano diverse. Le prime divise da gioco erano costituite da pantaloncini neri e una camicia rosa con un papillon o un cravattino nero. A causa dei frequenti lavaggi, narra la leggenda, il rosa si sbiadì. Un dirigente di allora, primi del 1900, l’inglese Savage, ebbe l’incarico di procurare delle nuove maglie che dovevano essere nell’immaginario della società di colore rosso con bordi bianchi, come quelle del Nottingham Forest. La fabbrica tessile di Nottingham però sbagliò l’invio del materiale; a Torino arrivarono le maglie a strisce bianche e nere, come quelle del Notts County. Non c’era tempo per cambiarle. Da allora la Juventus non ha più cambiato i colori principali della propria maglia.

Lo stemma della Juve: dal toro alla zebra

Forse in pochi sanno che per tanti anni della sua storia la Juventus ha avuto un Toro nel suo stemma. Ovviamente i primi simboli della società erano ispirati alla città di Torino, con inserti anche di colori giallo e blu, appunto del capoluogo torinese. Peraltro proprio da una costola di dissidenti della Juve nacque nei primi del 1900 il Torino ma questa è un’altra storia…

La zebra rampante comparve per la prima volta all’alba degli anni ’30, si alternò con il toro per alcuni decenni fino a tornare stabilmente a partire dagli anni ’70 con loghi differenti. Nel 2017 la svolta storica con quella J stilizzata che è stata una vera e propria rottura stilistica col presente e col passata proiettata verso il futuro.

Perché gli juventini vengono chiamati “gobbi”

Il termine “gobbo” è in piena dicotomia con la Juventus e soprattutto, negli anni con i suoi tifosi apostrofati così dai supporters della squadre avversarie, sempre più spesso un orgoglio per gli stessi bianconeri nei cori da stadio e nelle dispute da bar che si sono riversate sul web. Ma dove nasce questa associazione? Le versione sono tantissimi e si perdono nella storia della Juve e del calcio. Per molti è un sinonimo di fortuna perché squadra più vittoriosa e quindi fortunata oppure legata all’altro appellativo dei bianconeri “Vecchia Signora” quindi un po’ ingobbita dalla vecchiaia. Altre versioni contrastanti parlano di “gobbi” perché chinati sempre a guardare dall’alto verso il basso gli sconfitti; all’opposto per i tifosi del Torino i “gobbi” hanno origine negli anni del Grande Torino ingobbiti dalle sonore scoppole prese in campionato. Altri hanno legato il legame a una via dei Gobbi o un quartiere chiamato Gobbi dove, si allenava la Juve negli anni Venti. La versione più veritiera riporta a delle maglie usate dalla Juve negli anni ’50, tra le prime non aderenti al corpo, che in corsa si gonfiavano sulla schiena come se si formasse una gobba. Scegliete voi la versione che più vi sembra calzante.

Perché si chiama “Vecchia Signora”

Molto meno mistero avvolge uno dei “sinonimi” della Juventus, vale a dire “Vecchia Signora”. In netto contrasto con il significato derivato della parola juventus vale a dire juventude ossia giovinezza. Che pare sia semplicemente legato alla sua fondazione datata avvenuta nel lontano 1897. Nonostante la Juve non sia il club più antico in Italia, il Genoa ad esempio risale al 1893, negli anni lo stile, le tante vittorie, quel suo pronunciarsi al femminile, ha portato tutti a considerarla come una Signora, una Vecchia Signora.

Tutti gli stadi in cui ha giocato la Juventus

Nei primi 30 anni circa della sua storia la Juventus ha girovagato per i campi di Torino, non proprio stadi come li vediamo oggi noi. Dal Parco del Valentino al Giardino della Cittadella, la piazza d’armi torinese, il motovelodromo Umberto I., il campo di Corso Sebastopoli, quello di Corso Marsiglia che fu teatro della conquista dei primi tre scudetti consecutivi del quinquennio d’oro ’30/’35.

Fu nel ’33 che la Juventus si trasferì stabilmente, per ben una sessantina d’anni, allo Stadio Comunale dove ha giocato e vinto in varie epoche fino al 1990. Nel ’90 in occasione dei Mondiali in Italia venne costruito ex-novo lo Stadio Delle Alpi che divenne la nuova casa della Juve dal ’90/’91 fino al 2006 anno in cui i bianconeri tornarono al Comunale, rinnovato in occasione dei XX Giochi olimpici invernali e ribattezzato Olimpico. Nel frattempo cominciarono i lavori sul vecchio Delle Alpi che la Juventus acquistò per distruggere e ricostruire un nuovo stadio, moderno, lo Juventus Stadium (poi Allianz Stadium), inaugurato nel 2011 proprio con una partita contro il Notts County, la squadra che ha ispirato le maglie bianconere.

