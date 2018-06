Karius, Kiev addio: flirt con la ex di Ronaldo

La finale di Kiev è ormai lontana, Loris Karius ha già voltato pagina. Dopo le papere, le polemiche, i verdetti dei medici sulla commozione cerebrale, il portiere del Liverpool ha scelto l’amore come miglior terapia per rimettersi in bolla.

Il tedesco è infatti volato in Polinesia in dolce compagnia: con lui, a Bora Bora, ci sarebbe una ex fiamma di Cristiano Ronaldo, la modella americana 27enne Daniella Grace.

La neo coppia starebbe trascorrendo una vacanza da sogno nella Polinesia Francese, fra sole, mare cristallino e lusso sfrenato. Loris e Daniella soggiornerebbero infatti in un super resort da 1800 euro a notte. Fra i due sarebbe scoppiata la passione dopo la sciagurata (almeno per Karius) finale di Champions fra Liverpool e Real Madrid: una partita finita 3-1 per i blancos, che si sono portati a casa la terza coppa consecutiva.

In occasione del match del 26 maggio, Karius è stato protagonista di due papere colossali. A sua parziale giustificazione una commozione cerebrale che avrebbe condizionato il rendimento del portiere nel corso dell’incontro. Prima di subire i gol di Benzema e Bale, Karius aveva infatti ricevuto una gomitata alla testa da parte di Sergio Ramos. Dopo la risonanza magnetica all’ospedale Mass General di Boston, i medici hanno confermato: “Karius ha avuto una disfunzione spaziale visiva nel corso della finale che potrebbe aver influenzato la sua prestazione”

Per consolarsi dalla disfatta di Kiev (e forse per prendersi una parziale “rivincita” nei confronti di CR7) il portiere tedesco avrebbe iniziato una nuova storia con questa splendida ex fiamma del bomber portoghese, lontano dagli sfottò dei tifosi e dal chiacchiericcio dei giornali.

Del resto, la fama di sciupafemmine di Karius è nota. Il portiere tedesco del Liverpool è un vero rubacuori. Daniella è soltanto l’ultima delle conquiste di Loris che, nei mesi scorsi, avrebbe avuto flirt con modelle super sexy del calibro di Pamela Reif, Annelie Alpert e Ianthe Rose.

VIRGILIO SPORT | 07-06-2018 14:48