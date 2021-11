Kings da record, Bucks ancora sconfitti

06-11-2021 08:43

Settima vittoria in otto partite per gli Warriors, che al Chase Center si divertono contro i disastrosi Pelicans, alla sesta sconfitta consecutiva e nona complessiva in dieci partite stagionali.

Il 126-85 finale spiega tutto di un match durato appena un tempo e in cui Golden State trova percentuali da… allenamento, con ben 57 punti dalla panchina, da dove esce un pimpante Gary Palton II, autore di 17 punti.

Il tutto con uno Steph Curry solo ordinario (19 punti), ma con un Jordan Poole best scorer con 26 punti.

Sprofondano invece i Bucks, travolti in casa dai Knicks che si impongono 113-98. Quinto ko stagionale per i campioni in carica, che hanno dilapidato i 21 punti di vantaggio accumulati nel primo quarto, per poi realizzare appena 60 punti nei rimanenti 30 minuti.

Un blackout che come sempre non ha coinvolto Giannis Antetokounmpo, autore di 25 punti e neppure Grayson Allen (22), mentre è parso sottotono Jrue Holiday. La rimonta Knicks è firmata dai 32 punti con 12 rimbalzi di Julius Randle, dai 20 con 7 rimbalzi di RJ Barrett e dai 23 di Derrick Rose in uscita dalla panchina.

Tra le altre partite della notte spiccano i 140 punti realizzati dai Kings contro Charlotte con la miglior prestazione al tiro nella storia della franchigia (22/44 da tre) e la netta affermazione di Washington sui Grizzlies (+32).

Colpo esterno dei Clippers a Minnesota, successi in volata per i Cavaliers a Toronto (Raptors ko dopo cinque success di fila, decide un super Darius Garland autore di 21 punti e dei liberi decisivi) e per Portland su Indiana. San Antonio vince la sfida delle ultime a Orlando.

I risultati della notate:

Orlando Magic-San Antonio Spurs 89-102

Detroit Pistons-Brooklyn Nets 90-96

Washington Wizards-Memphis Grizzlies 115-87

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 101-102

Milwaukee Bucks-New York Knicks 98-113

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 84-104

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 126-85

Sacramento Kings-Charlotte Hornets 140-110

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers 110-106

