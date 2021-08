Simon Kjaer in un’intervista al Corriere della Sera è tornato a parlare del suo futuro: il difensore danese è in scadenza di contratto nel 2022 e deve trovare un accordo con il Milan per il rinnovo:

“Per me non è un problema. Qui sto benissimo e vorrei restare ancora a lungo. Al Milan ho realizzato un sogno, ora ci parleremo. Capitano? È Romagnoli, abbiamo grande sintonia. La fascia non mi interessa”.

OMNISPORT | 19-08-2021 10:15