L Giappone conferma Moriyasu sino al 2026

28-12-2022 19:49

L’ottimo cammino in Qatar è valso al CT Hajime Moriyasu il prolungamento di contratto sino al 2026.

Alle dipendenze della Federazione giapponese l’allenatore lavora già dal 2017, quando prese le redini della Selezione Under 23 in vista delle Olimpiadi di casa, nelle quali chiuse quarto dopo le sconfitte contro Spagna e Messico: l’aria della massima manifestazione calcistica era stata respirata all’interno dello staff di Nishino, poi sostituito a fine torneo. Le rimonte, caratterizzate da cambi efficaci, contro Germania e Spagna sono state cruciali per qualificarsi agli ottavi di finale, dove gli asiatici sono stati piegati ai rigori dalla Croazia, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi senza gol.