L'Italia vince la Coppa Davis dopo 47 anni

Sconfitta l'Australia 2-0 nella finale di Malaga

27-11-2023 16:01

Per la seconda volta nella sua storia l’Italia vince la Coppa Davis. Sconfitta l ‘Australia 2-0 nella finale di Malaga. Dopo il successo in tre set di Matteo Arnaldi su Popyrin, ci ha pensato Jannik Sinner a conquistare il punto decisivo battendo 6-3 6-0 Alex De Minaur. Nei quarti di finale l’Italia aveva battuto l’Olanda 2-1. Con lo stesso punteggio era stata piegata in semifinale la Serbia,

con Sinner che e’ riuscito due volte a battere il n.1 del mondo Novak Djokovic, prima in singolare poi in doppio.

“L’insalatiera” d’argento torna in Italia dopo 47 anni.

Nel 1976 infatti la squadra capitanata da Pietrangeli e composta da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli batte’ in finale a Santiago il Cile per 4-1.