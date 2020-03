La canoa diventa un quiz

Il Comitato regionale Veneto della Fick lancia una nuova iniziativa per la diffusione e la promozione dello sport della canoa. Si tratta del CanoQuiz, quiz interattivo su piattaforma Instagram alla pagina "federcanoaveneto”. Su questa pagina, all’ora indicata di un giorno prestabilito, sarà immessa una serie di domande che avranno un tempo massimo per le risposte poi valutate da una commissione. Il primo appuntamento è fissato per domenica 22 marzo alle ore 16 in collegamento Instagram sulla pagina "federcanoaveneto".

"Il Canoquiz nato grazie al prezioso apporto dell’informatico Luca Benetazzo, atleta ed allenatore della Canottieri Padova» spiega Bruno Panziera, presidente del Comitato regionale Veneto «intende creare un momento di aggregazione virtuale, lontani dai campi di gara e dagli abituali luoghi di incontro". CanoQuiz gode del sostegno di Ozone Kayak di Leonardo Dal Maso che offrirà un buono sconto ai primi tre classificati.

SPORTAL.IT | 22-03-2020 11:05