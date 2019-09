La Ferrari non si ferma più: Vettel e Leclerc vogliono vincere

Ora la Ferrari non si vuole più fermare. Ringalluzzita dalle tre vittorie consecutive la squadra di Maranello punta al poker in Russia: domenica si corre a Sochi.

"Arriviamo in Russia dopo tre weekend positivi per la squadra che dimostrano, specie dopo Singapore, che la vettura ha fatto dei progressi anche su piste che richiedono una configurazione ad alto carico aerodinamico – ha raccontato Charles Leclerc -. La pista di Sochi è decisamente impegnativa dal momento che propone un mix di lunghi rettilinei e un gran numero di curve, specie nell'ultimo settore. Non vedo l'ora di salire in macchina per capire se la vettura sarà performante anche qui come lo è stata nelle ultime settimane. L'atmosfera a Sochi è speciale, perché gareggiamo tra gli impianti delle Olimpiadi. Il fatto di gareggiare in luoghi così importanti per lo sport e tanti atleti di tutto il mondo rende questo circuito molto speciale".

Si va su una delle poche piste sulla quale la Scuderia Ferrari non ha mai vinto ed è invece una riserva di caccia di Mercedes che si è sempre imposta in Russia. Sebastian Vettel ne è consapevole, ma dopo essersi tolto un peso, trionfando a Singapore, il tedesco pensa al bis personale. "E' ormai qualche anno che veniamo a gareggiare in Russia e il Sochi Autodrom è un'altra di quelle piste sulle quali siamo stati vicini alla vittoria senza mai tuttavia raggiungerla. Abbiamo dei bei ricordi, come la prima fila tutta occupata dalla Scuderia Ferrari due anni fa, ma ci manca ancora quell'ultimo passo per essere completamente soddisfatti" ha evidenziato il quattro volte campione del mondo.

Anche Mattia Binotto ha detto la propria. "A Sochi sono anche previste condizioni meteo variabili, quindi sarà importante essere pronti a ogni evenienza. A maggior ragione avere un buon bilanciamento della vettura potrà risultare determinante. Dopo le vittorie in queste ultime tre gare siamo desiderosi di andare in Russia, su una pista che è ancora una volta diversa, per capire e verificare come si comporteranno i nostri ultimi sviluppi" afferma Mattia Binotto. Sochi ha tra le sue caratteristiche i lunghi rettilinei e un asfalto molto liscio, sul quale ancora una volta saper sfruttare al meglio le gomme non è scontato e che richiede set up e configurazioni aerodinamiche molto diversi da quelli di Singapore" ha ricordato il team principal della Ferrari.

