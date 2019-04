La profezia di Sconcerti sull'Inter fa infuriare i tifosi

Per la qualificazione in Champions manca davvero poco e nonostante la campagna europea tutt’altro che esaltante la stagione dell’Inter non è certo da buttare. L’enorme distanza dalla capolista Juventus però rimane una ferita aperta e le basi del futuro non possono non riguardare questo argomento. Si proverà a fare un mercato all’altezza ma Icardi è ai saluti e anche il tecnico Luciano Spalletti non è sicuro della sua permanenza ad Appiano Gentile (l’ombra di Conte aleggia su di lui).

Gap incolmabile – Secondo quanto dichiarato da Mario Sconcerti però il tentativo di ricucire lo strappo con i campioni d’Italia risulterà vano. Ecco quanto affermato dall’opinionista: “Io credo che la distanza tra la Juventus e le altre non si ridurrà. Non ci sono giocatori adatti a chiudere questo tipo di distanza. L’Inter non è una squadra da scudetto, non lo è mai stata. E se riparte così non lo sarà nemmeno l’anno prossimo Il problema è che le squadre come Inter e Napoli non partecipano al campionato per vincere lo scudetto, ma solamente per riuscire a centrare la qualificazione in Champions League”.

La rabbia dei tifosi – I sostenitori della compagine meneghina ovviamente non hanno gradito queste dichiarazioni e sui social hanno espresso tutta la loro rabbia nei confronti di Sconcerti. C’è però anche chi ha dato ragione al giornalista toscano, chiedendo alla società un progetto serio che riporti finalmente i nerazzurri a trionfare come accadeva una decina di anni fa prima dell’inizio di un era totalmente di marca juventina.

SPORTEVAI | 23-04-2019 12:29