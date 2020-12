La provocazione di Boateng scatena il web

Suggerimento? Provocazione? Oppure semplicemente l’augurio di un calciatore romantico? Sta facendo molto discutere l’intervista di Kevin Prince Boateng a Espn, in cui l’attuale calciatore del Monza, una vita al Milan, ha espresso il suo desiderio per il futuro di Leo Messi. Invitandolo a fare una scelta di cuore e a scegliere una destinazione che scriverebbe di nuovo la storia del calcio.

Boateng e le parole su Messi

Ai microfoni di Espn Boateng, che è stato compagno di Messi per un breve periodo al Barcellona, ha parlato della possibile destinazione del fenomeno argentino: “Ha il contratto in scadenza, sarebbe incredibile se chiamasse il Napoli e dicesse ‘sto arrivando’. Gli azzurri hanno ritirato la 10, ma mi piacerebbe vederla addosso a Messi per onorare Maradona per una o due stagioni, senza pensare alla parte economica ma soltanto col cuore. Sarebbe come un film. Penso che dovrebbe andare ad allenarsi con l’elicottero però, tanta sarebbe la felicità della gente. Ma questa storia sarebbe fantastica per il calcio e il mondo intero”.

Messi al Napoli? Le reazioni social

Quella di Messi al Napoli è una suggestione che si ripropone ciclicamente nel corso degli anni. E ogni volta i social si scatenano. “Quale convenienza avrebbe Messi da sta cosa, ci faccia capire il signor Boateng“, chiede Manuel. “Essendo la Serie A un campionato con dei ritmi di gioco in cui gli ultratrentacinquenne sembra abbiano ancora venti anni, si potrebbe fare eccome”, è il commento possibilista di un altro utente. “Lo stipendio poi glielo paga Boateng?”, domanda un fan mentre Antonio, tifoso partenopeo, non si fa troppe illusioni: “Purtroppo non accadrà mai. Messi non è Maradona“. Massimiliano invece crede sia stata solo una trovata del mediano del Monza per…scroccare qualcosa: “Si è guadagnato una pizza gratis in ogni pizzeria di Napoli“. Mentre Toni ironizza: “Immagino Messi trattare i diritti d’immagine con De Laurentiis“.

SPORTEVAI | 12-12-2020 11:35