La rovina di Desailly: debiti col fisco e una figlia non riconosciuta. "Non ha più un soldo"

Marcel Desailly nei guai con il fisco, a cui deve 5.000 euro al mese, ma non solo: potrebbe corrispondere la stessa somma per il mantenimento di una figlia precedentemente non riconosciuta

Spente progressivamente le luci della ribalta calcistica, per alcuni giocatori ex professionisti a volte le cose possono mettersi piuttosto male (soprattutto se non si mette qualcosa da parte, ma non solo). Sembra essere questa la vicenda di Marcel Desailly, transitato a suo tempo anche nella nostra Serie A al Milan negli anni Novanta. Il francese infatti è alle prese con un debito col fisco a quanto pare non sostenibile, più il mantenimento di una figlia non riconosciuta.

Desailly e la figlia non riconosciuta: il DNA lo inchioda

Le difficoltà dell’ex Chelsea, Marsiglia e già campione d’Europa e del mondo con la Francia sono venute fuori con la battaglia legale che lo vede contrapposto a Cosma Batista de Alcantara, ex compagna del 56enne da cui ha avuto una figlia, Victoria, che oggi ha 10 anni. Una bambina che Desailly ha sempre rifiutato di riconoscere sino a che il test del DNA, i cui risultati sono arrivati lo scorso novembre, ha provato invece la paternità.

Ergo, de Alcantara ha richiesto al francese un assegno mensile di mantenimento di 5.000 euro al mese. Ma Desailly, che ha avuto una relazione con la donna per circa otto anni dal 2010, ha risposto per ora picche.

Le difficoltà economiche di Desailly e il debito col fisco

Questo perché Desailly a quanto pare è in bancarotta. Il giocatore si è ritirato dall’attività agonistica nel 2006, abbracciando la carriera di commentatore. Dal 2018 è entrato nella famiglia di BeIN Sports, per cui ha lavorato sino al 31 agosto scorso, come riporta il Corriere della Sera nella sua edizione online, che a sua volta cita il quotidiano transalpino Le Parisien, che svela come il campione del mondo percepisse da BeIN 8.600 euro al mese.

Di cui però 5.000 se ne vanno (sempre mensilmente) dal 2022 per ripagare una vertenza col fisco francese, relativa ad una mancata comunicazione di introiti da parte delle società dell’ex calciatore nel Paese transalpino e in Ghana. Nel frattempo pare che l’uomo abbia dovuto vendere le sue proprietà.

Lo scetticismo dell’ex compagna e l’altro caso di paternità non riconosciuta

Il 10 dicembre ci sarà l’udienza relativa alle richieste economiche della ex compagna. Quest’ultima ha espresso ai giornali il proprio scetticismo in merito alla situazione economica precaria di Desailly, che ha sempre raccontato – secondo la versione di de Alcantara – di non avere il becco di un quattrino, pur potendosi permettere tra le altre cose un appartamento di 300 metri quadri in pieno centro a Parigi.

Un altro dato particolare riguardante Desailly è il fatto che Victoria non è la prima figlia “illegittima”: in precedenza ci fu anche Aida, nata nel 1990 e riconosciuta tramite sentenza del tribunale di Tolona nel 2014. Sono invece quattro i figli regolarmente legittimi dell’ex calciatore.