Lanna: "Samp, sono emozionato e felice di essere il presidente"

28-12-2021 15:04

Stagione piuttosto tribulata per le squadre ligure quest’anno.

Se sul campo il Genoa sta cercando in tutti i modi di evitare la retrocessione in serie B, la Sampdoria, fuori dal rettangolo verde, ha visto incarcerato il proprio presidente Massimo Ferrero.

Momento sicuramente non facile per le due squadre, ma il nuovo corso di entrambe (anche il Genoa ha cambiato presidenza) promette di risollevare le sorti delle due formazioni.

Marco Lanna infatti, è da ieri il nuovo presidente della Samp. Ecco cosa ha raccontato l’ex difensore a Tuttomercatoweb.com: “Sono emozionato e felicissimo, sto provando sensazioni bellissime. E’ una scelta di cuore, da sampdoriano vero. Sono contentissimo di essere stato il prescelto. Ora però si inizia a lavorare”.

L’impressione è che ora la Samp cercherà di arrivare senza ulteriori scossoni al 30 giugno nella speranza che entro questa data o forse anche prima possano chiudersi delle trattative che sono in piedi (i tifosi sperano ovviamente nel ritorno di Vialli). Possibile il reintegro di Carlo Osti, ma a breve si terrà comunque il cda per ratificare le nomine e verrà presa in esame anche la questione Osti.

OMNISPORT