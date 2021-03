L'annuncio dei Brooklyn Nets: Durant out a tempo indeterminato

Quando tornerà Kevin Durant? Una bella domanda a cui nemmeno i Brooklyn Nets sanno rispondere con esattezza.

Infatti, come spiega NBA Religion, la stella dei Nets starà fuori a tempo indefinito e nel mentre verrà sottoposto a ulteriori controlli per capire quando e se sarà in grado di tornare in campo.

Il campione, ex Golden State ha già saltato nove partite di NBA e anche l’All Star Games. L’allenatore Nash ha spiegato che il problema non è collegato ai guai del tendine d’Achille.

E poi ha aggiunto: “Posso dire che ci sentiamo tutti molto positivi riguardo alla direzione che sta andando il recupero di KD. Ma dobbiamo solo essere molto cauti, perché è un giocatore davvero importante per noi”.

Durant intanto ha continuato ad allenarsi, cosa che dà molta speranza.

OMNISPORT | 11-03-2021 11:49