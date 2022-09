Laver Cup, Berrettini: "Non ci sarà un'altra esperienza così in carriera"

26-09-2022 09:41

Il doppio perso assieme a Murray contro Auger-Aliassime/Sock (6-2, 3-6, 8-10) chiude la Laver Cup di Matteo Berrettini, torneo che il tennista romano non dimenticherà: “Sono stati giorni intensi a partire dalla Davis! Qui a Londra c’è stato qualche cosa in più, ti relazioni a leggende dello sport, non solo del tennis.. Tutto quello che è successo con Roger, Novak, Rafa e gli altri rimarrà dentro me. E’ un’esperienza che non capiterà più in carriera”.

La manifestazione si è però conclusa con una sconfitta per la selezione che ha schierato l’attuale numero 2 del tennis di casa nostra: il Team World diretto da John McEnroe si è imposto 13 a 8, cogliendo il primo successo nel torneo; decisivo ai fini del sorpasso di domenica il canadese Auger-Aliassime che, dopo aver incassato il doppio, batte Djokovic. Spetta a Tiafoe il sigillo: Tsitsipas è superato, nonostante 4 match-point a favore.