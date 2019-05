Lazio, Correa: "Coppa Italia punto di partenza"

Dopo tre finali perse in carriera, Correa ha vinto il suo primo trofeo, ossia la Coppa Italia con la casacca della Lazio: "Questa Coppa Italia deve essere il punto di partenza. E nella prossima stagione cercheremo di fare meglio pure in Europa League", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Il Tucu ora sogna la Champions League, sfuggita per i seguenti motivi: "Abbiamo buttato via troppi punti, ma abbiamo anche pagato i numerosi infortuni avuti tra novembre e gennaio. Anch’io in quel periodo ho avuto problemi. Senza quegli stop adesso faremmo altri discorsi", conclude.

SPORTAL.IT | 23-05-2019 09:09