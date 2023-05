Lazio, Sarri risponde a Marino: "Sul rigore c'era anche l'espulsione"

Il tecnico biancoceleste ha commentato l'episodio che ha deciso la partita e le dichiarazioni del dirigente dell'Udinese.

21-05-2023 23:53

La Lazio è sempre più vicina alla prossima Champions League grazie al successo in casa dell’Udinese. Vittoria per 1-0 grazie a un rigore di Ciro Immobile. Un penalty che non è piaciuto alla squadra bianconera, con il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino che ha parlato di simulazione dell’attaccante biancoceleste. Marino si è anche lamentato di come lo staff della Lazio abbia condizionato l’arbitro durante l’intervallo.

Allora ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha risposto così a queste accuse: “Di noi non ha parlato nessuno con l’arbitro durante l’intervallo, io non l’ho neanche visto”. Quindi, ha aggiunto: “Sul rigore se tutti siamo di parte dico che era anche espulsione perché era chiara occasione da gol”. Sulla classifica, Sarri ha così voluto dire: “Noi abbiamo bisogno di fare due punti prima di andare in Champions League. Sarà bene farli e poi penseremo al resto altrimenti si fa passare un messaggio malato alla squadra”.