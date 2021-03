Lazio-Torino, ora i granata rischiano grosso

Niente rinvio per Lazio-Torino. Nonostante la quarantena imposta dall’ASL, la Lega, come riportato dall’Ansa, ha deciso per il non rinvio della partita in programma oggi alle 18:30 e valida per la 25a giornata di Serie A.

Un bel problema per la squadra granata. Se il Toro non si presenterà all’Olimpico dovrebbe essere automatico lo 0-3 a tavolino e potrebbe anche diventare realtà un punto di penalizzazione. Si rischia un nuovo caso simile a Juventus-Napoli.

OMNISPORT | 02-03-2021 08:14