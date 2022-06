Lazio-Torreira: contatti tra le parti

21-06-2022 11:18

Dopo una buonissima annata a Firenze con la maglia viola, Lucas Torreira è tornato all’Arsenal. Il club di Commisso infatti non ha esercitato il diritto di riscatto e quindi le strade del centrocampista e quelle della Fiorentina, si sono inevitabilmente separate.

In queste ultime ore, come riporta il Messaggero, il giocatore è tornato a offrirsi in prestito ai biancocelesti: stavolta Tare lo ascolta, ne ha parlato a Londra con l’Arsenal. Era un’altra richiesta esplicita di Sarri (come Carnesecchi), non presa in considerazione l’estate scorsa. Adesso è un’opportunità, anche se stravolgerebbe in piani in regia.

Il nuovo acquisto Marcos Antonio verrebbe infatti dirottato da interno e si direbbe addio a Ilic del Verona e – a meno di cessioni Luis Alberto e Milinkovic – a un’altra mezz’ala.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE