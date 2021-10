LBA, l’Olimpia chiude il tour de force con Sassari

30-10-2021 17:22

È Sassari l’avversario contro il quale l’Olimpia Milano chiuderà un mese ricco di impegni e fatiche. Quella di domani sera al Forum infatti sarà la dodicesima gara negli ultimi 30 giorni per la formazione biancorossa la quale, dopo aver perso in settimana l’imbattibilità in Eurolega, proverà ora quantomeno a difendere quella che ancora detiene in campionato.

“Dovremo fare attenzione perché loro hanno talento negli esterni, giocatori capaci di fare canestro in tanti modi e diventare persino immarcabili, come Logan e lo stesso Clemmons, oltre ad elementi molto intelligenti come Gentile, Burnell e Bendzius, e un giovane molto dotato come Treier” ha affermato Pozzecco in sede di presentazione.

“La Dinamo è un mix che ha probabilmente bisogno di tempo per mettere insieme intelligenza e talento acquisendo anche costanza, ma come hanno dimostrato ad esempio a Treviso in una partita singola sono già temibili. Noi dovremo essere bravi a non fargli prendere fiducia e ad evitare che giochino il tipo di partita che vorranno giocare”.

Milano per l’occasione recupererà Davide Alviti ma non Malcolm Delaney e Riccardo Moraschini, ancora nella lista degli indisponibili.

