LBA Varese, Luis Scola: "Il progetto è di cinque anni"

Ieri pomeriggio, nella splendida cornice di Villa Calmia a Galliate Lombardo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Luis Scola nella nuova, inedita, veste di amministratore delegato del club biancorosso.

Ecco le sue parole:

“Sono felice di essere qui in questa nuova veste; già lo scorso anno, mentre ero giocatore, avevo avuto modo di confrontarmi sia con il presidente Vittorelli che con Toto Bulgheroni per fare qualcosa per la società con un ruolo diverso ed ora che la cosa è realtà sono entusiasta del progetto. Le basi sono ottime sia per me che per il club. Perché Varese? Perché sono rimasto affascinato dalla storia della società e dalla città; credo che questa sia una bella opportunità per me e per la mia carriera. Voglio portare Varese dove merita di stare. So che avrò bisogno di tempo e cercherò di imparare giorno dopo giorno; l’esperienza da giocatore ad alto livello, come normale che sia, mi aiuterà ed inevitabilmente dovremo attingere il più possibile dalla NBA, in particolare per quel che concerne il marketing, gli analytics, il player development ed il settore giovanile, un aspetto più “europeo” ma che dovremo essere bravi a farlo fruttare al massimo. Il progetto è di cinque anni, in meno tempo credo non si possa fare; i primi risultati si vedranno solo dal terzo/quarto anno”.

OMNISPORT | 23-09-2021 12:16