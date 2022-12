14-12-2022 19:00

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Sinișa Mihajlovic continua a tenere in ansia i suoi tifosi. L’ex allenatore del Bologna che da tre anni lotta contro la leucemia. La malattia non gli ha impedito di fare quello che ha sempre desiderato, essere sul rettangolo verde di gioco ma nel corso delle ultime stagioni lo ha costretto più di una volta a prendersi delle pause. Fino al settembre scorso quando il Bologna lo ha sollevato dal suo incarico e ha affidato la panchina a Thiago Motta.

Forza Sinisa: il tweet di Mimum scatena l’apprensione

A riaccendere le luci ma soprattutto la preoccupazione sulla situazione di Sinisa Mihajlovic è stato forse inconsapevolmente il direttore del Tg5 e laziale doc, Clemente Mimun, che ha pubblicato un tweet: “Forsa Sinisa!”. Due parole e nessun contesto che però sono bastate per scatenare la preoccupazione dei tifosi. In tanti hanno risposto al tweet chiedendo al giornalista di chiarire il perché delle sue parole.

Mihajlovic: nessuna notizia ma tante voci

Dalla famiglia di Sinisa Mihajlovic non sono arrivate al momento notizie sulle condizioni di salute del tecnico. Nel corso della giornata però su canali ufficiali si sono rincorse tante voci sulle condizioni di salute di Sinisa, alcune anche molto allarmanti. A fare chiarezza sulla situazione ci ha provato il direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista che su Twitter ha scritto: “Alle 11.53 Sinisa Mihajlovic è stabile. Le notizie che rimbalzano sulle chat sono totalmente false. Vero è che nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate. E’ circondato dall’affetto dei suoi cari che lo confortano. Questa corsa all’annuncio è raccapricciante”.

Sinisa Mihajlovic: i social contro lo sciacallaggio

Trattare una notizia riguardo le condizioni di salute di un personaggio pubblico è un argomento molto delicato. Da un lato c’è la volontà di dare una notizia su una persona a cui in tanti sono legati come nel caso di Mihajlovic, dall’altro deve prevalere il senso di responsabilità nel non dare notizie false o affrettate. E sui social il caso Mihajlovic fa arrabbiare tanti tifosi: “Fate tutti schifo – comminata Mario – sia chi lo da per morto sia chi smentisce”. Anche Simone la pensa allo stesso modo: “I tweet che leggo sulle condizioni di Mihajlovic sono assolutamente disgustosi. Non sono cronaca ma delle vere e proprie congetture sulle sue condizioni”. Mentre Matteo scrive: “Ma la ragione di scrivere un tweet del genere qual è? Senza dare alcuna spiegazione, giusto per gettare un po’ di angoscia su centinaia di migliaia di persone che sperano stia bene”.