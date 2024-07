Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni del 25 Luglio

Parigi, 25 Luglio. Gli orari e la scaletta di tutte le gare che si disputano oggi alle Olimpiadi: discipline, specialità e fasi dei tornei

Secondo giorno di gare a Parigi in attesa della cerimonia inaugurale dell’Olimpiade numero XXIII, annunciata in pompa magna e descritta come un evento unico. Dopo il calcio olimpico e il rugby a 7 (che prosegue anche nella giornata odierna), prendono il via la pallamano e il tiro con l’arco.

Ecco il dettaglio delle discipline, delle singole gare e degli orari di svolgimento.

09:00 Pallamano Slovenia-Danimarca Gruppo A F 09:50 Tiro con l’arco Singolo (F) Round di classifica F 11:00 Pallamano Paesi Bassi-Angola Gruppo B F 14:00 Pallamano Spagna-Brasile Gruppo B F 14:00 Rugby Samoa-Kenya Gruppo B M 14:30 Rugby Argentina-Australia Gruppo B M 14:35 Tiro con l’arco Singolo (M) Round di classifica M 15:00 Rugby Stati Uniti-Uruguay Gruppo C M 15:30 Rugby Figi-Francia Gruppo C M 16:00 Pallamano Germania-Corea del Sud Gruppo A F 16:00 Rugby Sudafrica-Giappone Gruppo A M 16:30 Rugby Nuova Zelanda-Irlanda Gruppo A M 17:00 Calcio Canada-Nuova Zelanda Gruppo A F 17:00 Calcio Spagna-Giappone Gruppo C F 19:00 Calcio Germania-Australia Gruppo B F 19:00 Calcio Nigeria-Brasile Gruppo C F 19:00 Pallamano Ungheria-Francia Gruppo B F 20:00 Rugby N.N.-N.N. Turno di Classificazione 9-12 M 20:30 Rugby N.N.-N.N. Turno di Classificazione 9-12 M 21:00 Calcio Francia-Colombia Gruppo A F 21:00 Calcio Stati Uniti-Zambia Gruppo B F 21:00 Pallamano Norvegia-Svezia Gruppo A F 21:00 Rugby N.N.-N.N. Quarti di finale M 21:30 Rugby N.N.-N.N. Quarti di finale M 22:00 Rugby N.N.-N.N. Quarti di finale M 22:30 Rugby N.N.-N.N. Quarti di finale M

