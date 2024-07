Diretta live Olimpiadi Parigi 2024, risultati gare oggi 25 luglio: subito in campo gli arcieri. Sorteggio tennis pessimo

Sorteggiato il tabellone del torneo di tennis in cui come arcinoto non ci sarà Jannik Sinner.

Nel singolare maschile pessimo sorteggio per gli azzurri: al primo turno Lorenzo Musetti se la vedrà con l’idolo di casa il funambolico Monfils, Matteo Arnaldi contro l’altro francese Fils in gran forma, Vavassori affronta lo spagnolo Martinez, mentre Darderi se la vedrà con l’americano Paul.

Nel singolare femminile: Jasmine Paolini contro la rumena Bogdan, Bronzetti contro Vekic, Cocciaretto contro Shnaider.

Ancor meno fortunati i sorteggi nel doppio maschile: Bolelli/Vavassori contro gli spagnoli Carreno Busta/Granollers, mentre Darderi/Musetti sfidano i cileni Jarry/Tabilo.

Nel doppio femminile: Errani/Paolini (ITA) contro le neozelandesi Routliffe/Sun e Bronzetti/Cocciaretto contro le spagnole Bucsa/Sorribes Tormo.