Lecce, Massimo Coda: "Voglio ripetermi"

L’attaccante del Lecce Massimo Coda dal ritiro di Folgaria ha parlato della prossima stagione: “Riparto dalla forza dei 22 gol, la società e i tifosi puntano tanto su di me e questo mi dà la carica giusta per ripetermi anche questo anno. Non ho ancora potuto esultare al “Via del Mare” con il pubblico, abbiamo sofferto molto l’assenza del pubblico, spero che quest’anno possano cambiare le cose, vorrei davvero rivedere quella bella atmosfera goduta solo da avversario”.

“Io devo esser bravo a farmi trovare ovunque sul fronte offensivo, per altro con il modulo di Baroni, usato in passato, ho fatto bene: mi assumo responsabilità e mi prendo un peso sulle spalle, ma a questo punto della mia carriera lo voglio”.

OMNISPORT | 27-07-2021 19:39