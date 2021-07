Lemina può tornare in Italia: ci pensa il Cagliari

Il Cagliari vuole rinforzare il centrocampo e pensa al ritorno in Serie A di Mario Lemina.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il club sardo è sulle tracce del centrocampista classe 1993, rientrato al Southampton dopo l’esperienza in prestito al Fulham nell’ultima stagione, in cui ha collezionato 30 presenze e 1 gol.

Lemina ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Southampton e potrebbe tornare in Italia dopo quattro anni dal passaggio in Premier League.

Il centrocampista gabonese ha militato nella Juventus per due stagioni tra il 2015 e il 2017 per un totale di 3 gol in 42 presenze.

Oltre a Lemina, il Cagliari ha fatto un tentativo per Mattia Valoti della Spal, ma la società di Giulini deve battere la concorrenza del Monza, al momento in vantaggio per il classe 1993.

Ecco perché l’ultima idea porta dritto in Premier e più precisamente a Lemina. L’ex centrocampista bianconero d’altronde non rientra nei piani del Southampton e potrebbe nuovamente partire: destinazione Serie A?



OMNISPORT | 07-07-2021 08:40