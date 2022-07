Lewandowski saluta il Bayern: "Otto anni fantastici"

16-07-2022 17:11

Robert Lewandowski ha detto addio al Bayern Monaco dopo 8 stagioni: il suo futuro è nella Liga, al Barcellona.

“Sono stati otto anni meravigliosi a Monaco e non li dimenticherò mai – ha detto a Sky Deutschland -.Tornerò per salutare tutti”. Lewandowski lascia la società bavarese dopo 375 partite e 344 reti. E’ il calciatore straniero che ha segnato più reti nella storia della Bundesliga.

Al suo posto non arriverà Cristiano Ronaldo, lo assicura il ds Hasan Salihamidzic: “Ho molto rispetto per Cristiano Ronaldo, per i suoi successi e la sua carriera. Ma ribadisco che non era e non è un nostro obiettivo”.

