Liegi-Bastogne-Liegi: clamoroso, Pogacar si ritira

Il grande favorito è rimasto coinvolto in un incidente dopo 85 chilometri e ha dovuto alzare bandiera bianca

23-04-2023 13:24

Clamoroso alla Liegi-Bastogne-Liegi: Tadej Pogacar si è dovuto ritirare dopo 85 chilometri a causa di un incidente in cui è rimasto coinvolto. Reduce dai successi alla Amstel Golde Race e alla Freccia Vallone e grande favorito per il tris, lo sloveno è incappato in una caduta insieme al danese Mikkel Honoré, a 174 km dal traguardo. Dopo la caduta, Pogacar era risalito in sella, ma poi ha deciso di abbandonare dopo alcune pedalate. A questo punto, la strada per la vittoria finale pare spianata per il belga Remco Evenepoel, che qui ha vinto già l’anno scorso.