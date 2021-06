Lillard da record, ma la 'battaglia di Denver' va ai Nuggets

Una vera e propria battaglia, durata quasi un’ora effettiva di gioco con due supplementari. Al Pepsi Center Denver e Portland danno vita al match più spettacolare del primo turno di playoff. A spuntarla sono i Nuggets per 147-140 che vale un prezioso 3-2 in una serie comunque tutt’altro che chiusa.

In realtà i Blazers sono stati trascinati da un immenso Damian Lillard, autore di una prestazione memorabile: 55 punti, 6 rimbalzi, 10 assist, una sola palla persa in 52 minuti con 17/24 al tiro di cui 12/17 da tre. Mai nessuno era riuscito a chiudere un match di playoff con 55+10 e anche il numero delle triple è da record per una sfida di playoff.

Peccato che, tutti insieme, i compagni di Lillard abbiano racimolato un deludente 30/79 (38%) sceso nei supplementari addirittura ad un 1/14 complessivo.

Troppo poco per arginare una squadra che ha fatto leva sui 38 punti del solito Nikola Jokic (con 11 rimbalzi, 9 assist e 4 stoppate), ma esaltata anche dia 28 punti dalla panchina di Monte Morris prima della tripla decisiva a 1:33 dalla fine del secondo supplementare.

OMNISPORT | 02-06-2021 08:20