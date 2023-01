12-01-2023 11:22

Esiste un limite che, se superato, innesta quella serie di effetti perversi incontrollabili e incontinenti ai quali l’argine è dovuto: avviene sui social, avvien nella vita agonistica, avviene nella vita reale. Le offese che ha ricevuto Linda Cerruti hanno innescato questo meccanismo: minacce, offese, insulti.

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria 12 tra gli autori della diffamazione a mezzo internet ai danni della campionessa di nuoto sincronizzato.

Linda Cerruti ha spezzato la catena degli insulti

Una vicenda che squarcia il silenzio su un tema delicato, che tocca quel margine che non dovrebbe essere mai superato e che, invece, nel caso della campionessa le ha vomitato addosso di tutto. Ad agosto dello scorso anno, di rientro dagli Europei di nuoto sincronizzato dove aveva vinto otto medaglie, la campionessa aveva deciso di celebrare questo risultato perfetto, inarrivabile postando sui social una foto in cui compariva in costume da bagno, in una classica posa del nuoto sincronizzato, con le medaglie conquistate ben in evidenza sulle sue gambe.

Nulla di morboso, ma non per quanti livorosi hanno deciso di scrivere nei commenti e in altra forma frasi dal contenuto irripetibile, che Linda ha valutato come insopportabili e lesivi della sua dignità.

Fonte: ANSA

Gli insulti sotto alla foto con le medaglie

La foto, scattata sul molo di Noli, poco distante da Savona, aveva attirato numerosissimi commenti, alcuni dei quali, rileva la Polizia avevano contenuti:

“palesemente diffamatori e sessisti, che l’atleta, amareggiata”, aveva deciso di denunciare rivolgendosi alla Polizia postale locale e che ha portato a questo risultato.

Un post condiviso da Linda Cerruti (@lindacerruti)

L’esito delle indagini dopo la denuncia

Dalle indagini condotte anche dagli esperti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Genova, e coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, con il supporto del Servizio Polizia postale di Roma, hanno permesso d’identificare i 12 utenti della rete, ritenuti autori dei commenti diffamatori più condivisi.

Tra questi un impiegato romano, cinquantenne; un operaio veneto; due pensionati residenti in Lombardia; un dipendente pubblico quarantenne, residente in Friuli Venezia Giulia ed un trentenne, residente in Sardegna. Con la partecipazione dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia postale della Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Umbria e Sardegna, sei internauti sono stati destinatari di una perquisizione informatica delegata dalla Procura di Savona, mentre gli altri sei sono stati convocati presso i Centri operativi della propria città e dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata.

I provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari, informa la Polizia, costituiscono uno strumento per la prosecuzione e conclusione dell’attività investigativa.

