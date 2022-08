Nuoto sincronizzato, Europei Roma: argento per le Azzurre

11-08-2022 16:14

Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino hanno conquistato la medaglia d’argento nel nuoto sincronizzato agli Europei che sono iniziati oggi a Roma.

Il titolo dell’esercizio era Super Eroi, accompagnato da We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio. Grande festa allo stadio Nicola Pietrangeli, dove i tifosi italiani presenti si sono potuti godere la prima medaglia dell’Italia in questa importante manifestazione.