31-01-2022 12:27

Il ritorno di Christian Eriksen, che giocherà in Inghilterra con il Brentford, è stato salutato con un messaggio di auguri da parte dell’Inter: “Buona fortuna per la tua nuova avventura, Eriksen. Siamo felici di rivederti in campo! Per sempre nerazzurro”. Sette mesi fa, il danese avvertì un malore mentre era in campo per Euro 2020 contro la Finlandia: fu rianimato in campo. Sarà il primo calciatore a giocare con un defibrillatore cardiaco.

OMNISPORT