Lione: ufficiale il ritorno di Alexandre Lacazette

09-06-2022 09:25

Il ritorno del figlior prodigo: sarà pure un titolo scontato, ma è quello che è successo davvero a Lione.

Alexandre Lacazette infatti ha detto di nuovo si al club del presidente Jean-Michel Aulas. Per l’attaccante francese si tratta di un ritorno al Lione visto che è stata la sua prima squadra in assoluto. Lacazette è infatti cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lione, percorrendo tutte le categorie, prima di esordire in prima squadra nel lontano 2010.

Con la maglia dei transalpini, Lacazette gioca fino al 2017 collezionando ben 203 presenze ufficiali e mettendo a segno 100 gol. Nell’estate 2017 il salto in Premier League: il francese infatti accetta le avances dell’Arsenal di Wenger e firma un contratto quadriennale con i Gunners: al club francese andò una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Con la maglia dell’Arsenal scende in campo 158 volte segnando 54 gol.

Cinque anni dopo si riscrive la storia: Alexandre Lacazette torna quindi al Lione. Ora è ufficiale. “Benvenuto a casa” scrive il club francese, che ne annuncia l’ingaggio con accordo fino al 2025.

