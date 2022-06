L'Italia vola anche nel fondo: Gabbrielleschi bronzo nella 5 km

27-06-2022 15:05

Non solo Gregorio Paltrinieri.

Il nuoto italiano si scopre sempre più competitivo, anche nel fondo, così dopo l’argento del carpigiano nella 5 km in mare aperto il già ricchissimo medagliere azzurro ai Mondiali di Budapest si arricchisce di un altro podio, il 17°, il bronzo conquistato da Giulia Gabbrielleschi nella gara femminile.

Per la toscana è la prima medaglia individuale della carriera a Budapest 2022, dopo quello di domenica nella 4×1500: l’atleta delle Fiamme Oro è riuscita ad avere la meglio al photofinish sulla tedesca Beck, ma non sulla francese Muller, seconda: allo sprint per le medaglie, molto concitato e nel quale Gabrielleschi ha anche rimediato un’ammonizione, ha partecipato anche Ginevra Taddeucci, che ha però pagato lo sforzo nel finale chiudendo al 6° posto.

La gara è stata dominata dalla brasiliana Ana Marcela Cunha, olimpionica e iridata in carica, che ha fatto gara di testa fin dall’inizio.

“Avevamo deciso di stare da subito in scia alla Cunha, ci sono riuscita fino alla fine e giocarmela così è una grande soddisfazione – le parole di Giulia, che pensa già alla distanza doppia – Non mi aspettavo di fare così bene vista la temperatura dell’acqua: mi trovo bene in acque fredde, alla fine l’ammonizione nel finale non mi ha distratto dall’obiettivo. Speriamo in questo trend anche per me nella distanza doppia”.