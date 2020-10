Lite furiosa Zampini-Varriale dopo parole di De Rossi

Non immaginava Daniele De Rossi, ospite su La7 a Propaganda Live, di scatenare una bufera calcistica nel commentare la gaffe di Mancini con la vignetta “negazionista” sul suo profilo. L’ex centrocampista della Roma ha detto: “Roberto è scivolato su una buccia di banana, ma si è scusato immediatamente. Ho sentito parlare di dimissioni ma è eccessivo. Il negazionismo spinge parecchio… Io sono dalla parte opposta, tendo a fidarmi di chi ha studiato e di chi sta a cuore la nostra salute. Negazionisti ci si nasce… Conosco una persona brillante, è uno sportivo ma quando giocavo continuava a pensare che la Juve vincesse per il potere, per la Fiat e che noi li lasciavamo vincere… Ed era anche convinta che noi non avessimo i controlli anti doping… “.

Zampini elogia De Rossi

Palla al balzo presa da Massimo Zampini che su twitter attacca: “De Rossi si conferma De Rossi e paragona i negazionisti Covid a chi pensa che la Juve vinca per motivi oscuri. Ve lo dice una bandiera romanista, svegliatevi. Capitolo scudetti: l’eccellente Zoro, essendo tifoso, dopo essere stato spiazzato da De Rossi, va su un tema totalmente inconferente, riferito a cose di 15 anni fa. Il tema, oggi, è ovviamente un altro: il negazionista è chi in questi nove anni fa il complottista. Tipo Varriale”.

Varriale replica a Zampini

Punto nel vivo Varriale replica: “Che De Rossi fosse una persona intelligente non lo scopriamo mica stasera. Però, parlando degli scudetti vinti dalla Juve, ha pure detto che “dato che Agnelli rispetta le regole, sono due in meno ” , riportiamole tutte le dichiarazioni, su…”.

Botta e risposta feroce su twitter

Zampini non ci sta: “L’importante è non essere ultrà o negazionisti dei meriti calcistici, tanto più se si fa il dirigente di Raisport. Forza Enrico, cresci”. Varriale risponde: “Scusa ma qui chi è, se non negazionista, almeno omissivo della realtà, sei tu, non puoi negarlo”.

Zampini non si ferma: “Te l’ha spiegato lui. Lascia perdere l’anno di Calciopoli (è uno l’anno sotto inchiesta lo sai vero?). Ti dice che si mette a ridere quando gli chiedono come vince la Juve in questi nove anno. Spero lo faccia anche tu, sennò svegliati, perché hai un ruolo”.

Il duello continua sui social

Si scatenano ovviamente anche i tifosi: “De Rossi un gigante. Varriale non capisce, non c’è niente da fare, accecato dal suo ruolo di ultrà del Napoli all’interno di un’azienda pubblica. Basta solo questo fatto per screditarlo” o ancora:

“Dai Massimo allora facciamo che i complottisti di questi 9 anni si svegliano sui meriti della Juve e voi da Agnelli in giù vi svegliate sul numero giusto di scudetti, d’accordo? Lo dice De Rossi!” e infine: “Non sapete essere oggettivi in quanto tifosi, sia tu che Varriale. Continui a parlare di 9 anni quando il primo dei 9 è stato vinto con un gol buono di 2 metri annullati, sono 8 vinti senza macchia. Ma parlare di meriti con calciopoli fieramente esposta come trofeo allo stadio.”.

